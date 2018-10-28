أهداف مباراة كريستال بالاس وآرسنال 2-2 الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس يفرمل آرسنال

تعادل آرسنال مع مستضيفه كريستال بالاس بهدفين لمثلهما ضمن منافسات المرحلة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم لوكا ميليفويفيتش لصاحب الضيافة من ركلة جزاء في الدقيقة 45+1 لينهي الشوط الأول بتقدم فريقه 1-0.

وفي الدقيقة 51، نجح غرانيت تشاكا في إدراك التعادل، تلاه بيير إيميرك أوباميانغ بهدف التقدم للغانرز بعد 5 دقائق.

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وفي الدقيقة 83 تسبب تشاكا بركلة جزاء لصالح ويلفريد زاها، سجل منها ميليفويفيتش الهدف الثاني لصاحب الضيافة.

بهذا، فشل آرسنال في معادلة رقمه القياسي في عدد الانتصارات المتتالية بجميع المسابقات، والمسجل عام 2007 بـ12 انتصاراً، لتتوقف السلسلة عند 11 مباراة فقط، ليرفع رصيده إلى 22 نقطة في المركز الرابع، فيما احتل كريستال بالاس المركز الرابع عشر برصيد 8 نقاط.