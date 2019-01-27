أهداف مباراة لاتسيو ويوفنتوس 2-1 الدوري الإيطالي

رونالدو يمنح يوفنتوس الفوز

تغلب يوفنتوس على مضيفه لاتسيو بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الأسبوع الحادي والعشرين للدوري الإيطالي.

البداية أتت عن طريق والاس في الدقيقة 12 برأسية من ركنية تصدى لها الحارس، وفي الدقيقة 38 سدد ماركو بارولو من حدود المنطقة ليتصدى تشيزني مجدداً



وفي الدقيقة 41 اضطر ليوناردو بونوتشي للخروج مصاباً، ليحل جورجيو كيليني بدلاً منه، قبل أن يضيع شيرو إيموبيلي فرصة التقدم في الدقيقة 43 بارتطام الكرة في الدفاع.



وفي الدقيقة 59 سجل إيمري تشان في مرماه عن طريق الخطأ ليتقدم لاتسيو بهدف نظيف، وفي الدقيقة 60 حل فيديريكو برناردسكي بدلاً من بليز ماتويدي.

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وفي الدقيقة 70 حل البرتغالي جواو كانسيلو بديلاً لدوجلاس كوستا، ليسجل التعادل من متابعة بعد 4 دقائق من نزوله.



وفي الدقيقة 81 خرج لوكاس ليفا ليأتي فالون بيريشا على حسابه، قبل أن يتحصل كانسيلو على ركلة جزاء بعد إعاقته من جانب سيناد لوليتش، ليسجل كريستيانو رونالدو منها هدف الفوز في الدقيقة 88.



بذلك يواصل يوفنتوس صدارته للمسابقة بـ59 نقطة، بفارق 11 نقطة عن نابولي أقرب ملاحقيه، فيما بقي لاتسيو في المركز الثامن بـ32 نقطة.