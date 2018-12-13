مارسيلو: إيسكو رفض شارة القيادة

إيسكو ومارسيلو

كشف مارسيلو القائد الثاني في ريال مدريد النقاب عن سر خطير، بعد انتهاء المباراة التي تعرض فيها فريقه لخسارة ثقيلة أمام ضيفه سيسكا موسكو على ملعب سانتياغو بيرنابيو، بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا.

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية، عن الدولي البرازيلي قوله: "حاولت إعطاء إيسكو شارة القيادة، لكنه رفضها وطالبني بمنحها لداني كارفاخال ولا أعلم سبب ذلك".

وعن صيحات استهجان الجماهير في ملعب بيرنابيو ضد زميله إيسكو، رد مارسيلو: "للجماهير الحق في إطلاق صافرات الاستهجان، وإن قام أحد لاعبينا بأمر خاطىء، فسنقوم بالتحدث معه في غرفة تغيير الملابس.

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"يجب علينا كلاعبين أن نتحلى بالهدوء إن سمعنا هذه الصيحات، وعلينا أن نغير شيئاً ما فينا، تعرضت أنا للصافرات سابقاً، وجماهيرنا لديها الحق في ذلك، لكن إيسكو يشعر بالألم مثل بقية زملائه.

"حاولنا إحراز الأهداف منذ الدقائق الأولى، وحاولنا 15 مرة أمام مرمى سيسكا، لكنهم وصلوا إلى مرمانا 3 مرات وسجلوا منها جميعها، ولا يمكننا كلاعبين أن نظهر بهذه الصورة مرة أخرى".

وختم مارسيلو حديثه: "يجب علينا أن نتحسن بشكل دائم، وألا نظهر كما ظهرنا أمام سيسكا موسكو أبداً، علينا أن نتحفز للعودة مجدداً، وألا نسمح بأن تستقبل شباكنا ثلاثة أهداف بنفس الطريقة التي شهدناها".

يذكر أن ريال مدريد كان قد ضمن التأهل لدور الـ 16 من دوري الأبطال، مما دفع المدرب سانتياغو سولاري لإشراك تشكيلة رديفة أمام سيسكا، إلا أن أداء البدلاء لم يرتق للمستوى المطلوب ليخسر حامل اللقب بهذه النتيجة الكبيرة.