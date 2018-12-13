ديمبيلي يعتذر من لاعبي برشلونة

عثمان ديمبيلي

نجح الشاب عثمان ديمبيلي جناح برشلونة في تقديم مستوى مميز خلال مواجهة فريقه أمام ضيفه توتنهام على ملعب كامب ناو، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا، وكلل هذا التألق بهدفٍ مذهل.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، قبيل مواجهة الأبطال أن مهاجم بوروسيا دورتموند السابق وجه رسالة اعتذارٍ لزملائه، سبقت تدريب الاثنين الماضي بعدما تأخر لمدة ساعتين عن التدريبات، وأكد فيها أن الأمر لن يتكرر مرى أخرى، ليتم قبول اعتذاره من رفاقه.

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ويبدو أن الدولي الفرنسي تعلم الدرس بعدما دفع غرامة قدرها 200 ألف يورو، كما حذره النادي الإسباني من أن قيمة الغرامة ستتضاعف "ثلاث مرات" بحال تكرار تصرفه، وسط تكهنات بأنه يتأخر بسبب إدمان الألعاب الإلكترونية، الأمر الذي قوبل بانتقادات كبيرة من مسؤولي برشلونة.

رغم ذلك، بدأ صاحب الـ 21 عاماً مواجهة سبيرز بشكل أساسي على ملعب كامب ناو، في الوقت الذي نال فيه إشادة المدير الفني إيرنيستو فالفيردي، الذي قال في تصريحات بعد اللقاء: "سجل هدفاً رائعاً، إنه لاعبٌ يتمتع بموهبة كبيرة، سجل ديمبيلي ثمانية أهداف ومرر أربع تمريرات حاسمة في جميع المسابقات هذا الموسم، نأمل أن يستمر هو وبقية اللاعبين في تقديم المزيد".