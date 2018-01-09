أهداف مباراة مانشستر سيتي وبريستول 2-1 كأس الرابطة الإنجليزية

دي براونه سجل هدف مان سيتي الأول

حقق مانشستر سيتي فوزاً صعباً على ضيفه بريستول سيتي وهزمه بصعوبة بهدفين لهدف في اللقاء القوي الذي استضافه ملعب الاتحاد ضمن ذهاب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

تقدم الضيوف أولاً عن طريق بوبي ريد في الدقيقة 44 من ركلة جزاء، إلا أن السيتيزنز انتفضوا في الشوط الثاني ليسجلوا مرتين عبر كلٍ من كيفين دي براونه (55)، وسيرخيو أغويرو (90+3).

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ويلتقي الطرفان إياباً على ملعب آشتون غايت في الثالث والعشرين من الشهر الجاري.