أهداف مباراة مانشستر سيتي وساوثهامبتون 6-1 الدوري الإنجليزي

لاعبو سيتي يحتفلون بأحد الأهداف

انفرد مانشستر سيتي في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه الساحق على ضيفه ساوثهامبتون بستة أهداف لهدف على ملعب الاتحاد ضمن المرحلة الـ 11.

تناوب على تسجيل أهداف صاحب الضيافة كلٌ من ويسلي هوديت (6 بالخطأ في مرمى فريقه)، وسيرجيو أغويرو (12)، ودافيد سيلفا (18)، ورحيم ستيرلينغ (هدفان في الدقيقتين 47 و 67)، وليروا ساني (90+1).

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أما هدف القديسين الوحيد فسجله داني إينغز في الدقيقة 30 من ركلة جزاء.

بهذا الفوز، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 29 نقطة في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد ساوثهامبتون عند 7 نقاط في المركز السادس عشر.