ميسي يشارك في تدريبات برشلونة استعداداً لمواجهة إنتر

ميسي يعود للتدريبات

سيسافر ليونيل ميسي هداف برشلونة إلى إيطاليا من أجل مواجهة إنتر في دوري أبطال أوروبا.

وتعافى النجم الأرجنتيني من الكسر في ذراعه الأيمن الذي تعرض له خلال مواجهة إشبيلية في الدوري الإسباني، ليغيب عن الملاعب الأسبوعين الماضيين.

وغاب ميسي عن مواجهة إنتر في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، وريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني، ثم لقاء كأس الملك أمام ليونيسا وأخيراً أمس، أمام رايو فايكانو في الليغا.

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لكن "ليو" شارك في التدريبات اليوم مع زملائه تحت أنظار المدير الفني إيرنيستو فالفيردي.

ولا تبدو مشاركة ميسي أساسياً واردة، كون المدير الفني لا يريد المغامرة به.

وسيتأكد سفر الأرجنتيني إلى إيطاليا، عندما عندما يعلن فالفيردي القائمة الرسمية غداً التي ستواجه النيراتزوري.

وحقق برشلونة الفوز على إنتر في لقاء الذهاب بهدفين نظيفين، سجلهما رافيينا آلكانتارا وجوردي آلبا على ملعب كامب ناو.