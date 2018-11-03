أهداف مباراة يوفنتوس وكالياري 3-1 الدوري الإيطالي

ديبالا يسجل هدفاً بطريقة ذكية

واصل يوفنتوس مسيرته الثابتة محلياً بفوزه على ضيفه كالياري بثلاثة أهداف لهدف في اللقاء الذي جرى على ملعب آليانز ضمن المرحلة الـ 11 من الدوري الإيطالي.

سجل للفائز باولو ديبالا (1)، وفيليب براداريتش (38 بالخطأ في مرمى فريقه)، وخوان كوادرادو (87)، أما هدف الخاسر الوحيد فجاء عن طريق جواو بيدرو غالفاو في الدقيقة 36.

ملخص مباراة كاشيما وبيرسيبوليس 2-0 ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا

ملخص مباراة فيورنتينا وروما 1-1 الدوري الإيطالي

ملخص مباراة ريال مدريد وبلد الوليد 2-0 الدوري الإسباني

ملخص مباراة بايرن ميونيخ وفرايبورغ 1-1 الدوري الألماني

أهداف مباراة إنتر وجنوى 5-0 الدوري الإيطالي

ورفع يوفنتوس رصيده بهذا الانتصار إلى 31 نقطة في الصدارة، فيما تجمد رصيد كالياري عند 13 نقطة في المركز الثاني عشر.