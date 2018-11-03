أهداف مباراة ولفرهامبتون وتوتنهام 2-3 الدوري الإنجليزي

لاميلا يحتفل بهدفه

تغلب توتنهام على مستضيفه ولفرهامبتون بنتيجة 3-2 لحساب المرحلة الـ 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

حملت أهداف سبيرز تواقيع كلٍ من إيريك لاميلا (27)، ولوكاس مورا (30)، وهاري كاين (62)، أما هدفا الخاسر فجاءا عن طريق روبن نيفيز (68 من ركلة جزاء)، وراؤول خيمينيز (79 من ركلة جزاء).

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بهذا الفوز، رفع توتنهام رصيده إلى 24 نقطة ليقفز إلى المركز الرابع، فيما بقي رصيد ولفرهامبتون ثابتاً عند 15 نقطة في المركز الحادي عشر.