أهداف مباراة رايو فايكانو وبرشلونة 2-3 الدوري الإسباني

سواريز يرفع رصيده إلى 9 أهداف

قلب برشلونة تأخره بهدفٍ لاثنين إلى فوزٍ صعب وثمين بنتيجة 3-2 على مستضيفه رايو فايكانو في اللقاء الذي جرى على ملعب تيريزا ريفيرو لحساب المرحلة الـ 11 من الدوري الإسباني.

سجل للبارسا لويس سواريز (هدفان في الدقيقتين 11 و 90)، وعثمان ديمبيلي (87)، أما هدفا صاحب الضيافة فكانا من نصيب خوسيه آنخيل بوزو (35)، وألفارو غارسيا (57).



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بهذا الانتصار، رفع برشلونة رصيده إلى 24 نقطة ليبتعد في صدارة الترتيب بفارق 4 نقاط عن أتلتيكو مدريد وديبورتيفو آلافيس صاحبي المركزين الثاني والثالث على التوالي.

في المقابل، تجمد رصيد رايو فايكانو عند 6 نقاط في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.