أهداف مباراة نيوكاسل ومانشستر سيتي 2-1 الدوري الإنجليزي

نيوكاسل يصعق مانشستر سيتي

سقط مانشستر سيتي حامل اللقب أمام مستضيفه نيوكاسل يونايتد بهدفٍ لاثنين في اللقاء الذي جرى على ملعب سانت جيمس بارك ضمن المرحلة الـ 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء هدفا الفائز عن طريق خوسيه سولومون روندون (66)، ومات ريتشي (80 من ركلة جزاء)، بعدما تقدم الضيوف بهدفٍ مبكر سجله سيرجيو أغويرو في الدقيقة الأولى من المواجهة.

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ورفع نيوكاسل يونايتد رصيده بهذا الانتصار إلى 24 نقطة في المركز الرابع عشر، فيما تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 56 نقطة في المركز الثاني وبفارق 4 نقاط مؤقتاً عن ليفربول المتصدر.