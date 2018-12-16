أهداف مباراة هانوفر وبايرن ميونيخ 0-4 الدوري الألماني

ليفاندوفسكي يسجل مجدداً

واصل بايرن ميونخ حامل اللقب مطاردته لبوروسيا دورتموند متصدر الدوري الألماني بفضل فوزه على مستضيفه هانوفر 4-0 في المرحلة الخامسة عشر للمسابقة.

جاءت الأهداف عن طريق يوشوا كيميتش وديفيد آلابا وسيرج غنابري وروبرت ليفاندوفسكي.

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ورفع بايرن ميونيخ رصيده بالتالي إلى 30 نقطة في المركز الثالث، فيما بقي رصيد هانوفر ثابتاً عند 10 نقاط في المركز الثامن عشر والأخير.