أهداف مباراة يوفنتوس وفروزينوني 3-0 الدوري الإيطالي

ديبالا يتألق ويقود يوفنتوس لفوز جديد

حقق يوفنتوس فوزاً كبيراً على ضيفه فروزينوني بثلاثية مقابل لا شيء في المباراة التي استضافها ملعب آليانز في إطار مباريات المرحلة الـ 24 من الدوري الإيطالي.

افتتح النجم باولو ديبالا أهداف المباراة بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 6، وذلك قبل أن يضاعف المدافع المخضرم ليوناردو بونوتشي النتيجة في الدقيقة 17، لينتهي الشوط الأول بثنائية دون رد لفريق المدرب ماسيميليانو آليغري.

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في الشوط الثاني، نجح فريق السيدة العجوز في إضافة الهدف الثالث عن طريق الهداف كريستيانو رونالدو، ليؤمن النقاط الثلاث.

بهذه النتيجة، استمر يوفنتوس محلقاً في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 66 نقطة، فيما تجمد رصيد فروزينوني عند 16 نقطة في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.