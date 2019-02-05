ريال مدريد يراهن على فينيسيوس لخلافة رونالدو

انتظر عشاق ريال مدريد الصيف الماضي أن يتنافس غاريث بايل وإيسكو وماركو آسينسيو من أجل خلافة النجم كريستيانو رونالدو ليصبح أي منهما النجم رقم 1 للفريق.

لكن لمفاجأة كانت في المردود الذي قدمه الشاب فينيسيوس جونيور الوافد الجديد القادم من فلامينغو مقابل 45 مليون يورو،فقد تمكن البرازيلي من صناعة 8 أهداف مع ريال في مختلف المسابقات، كما سجل 5 أهداف ليساهم في 13 هدفاً للفريق في مختلف المسابقات.

وأصبح فينيسيوس بالتالي عنصراً هاماً وأساسياً في تشكيلة المدرب سانتياغو سولاري على حساب لاعبين بقيمة آسينسيو وبايل ولوكاس فاسكيز وإيسكو.

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وأصبح صاحب الـ 18 عاماً اللاعب المفضل لجماهير ريال مدريد منذ رحيل رونالدو الصيف المنصرم.

ونجح فينسييوس في 40 مراوغة هذا الموسم مع ريال مدريد، كما خلق 35 فرصة للتهديف.

وكان النجم الشاب قد تمكن من قيادة منتخب البرازيل تحت 17 عاماً للفوز بلقب كأس أميركا الجنوبية، كما نال لقب هداف البطولة برصيد 7 أهداف، وهو ما دفع ريال مدريد للتحرك من أجل ضمه.