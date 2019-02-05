أسطورة ليفربول يهاجم محمد صلاح

محمد صلاح

سيطر التعادل بين ليفربول ووست هام بنتيجة 1-1 على الأحداث في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليصبح الفارق بين المتصدر ليفربول وصاحب المركز الثاني مانشستر سيتي 3 نقاط فقط، بعد آخر تعادلين للفريق الأحمر.

وتحدث أسطورة ليفربول، جايمي كاراغر، عن أسباب سوء مستوى الريدز مؤخراً، مشيرا إلى أن هنالك ثلاثة لاعبين ظهروا بمستويات سيئة وهم نابي كييتا وروبرتو فيرمينو ومحمد صلاح.

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وقال كاراغر: "يفقد كييتا الكرة كثيراً في منتصف الملعب، ويعاني من بطء غير مبرر في نقل الهجمة من الدفاع إلى الهجوم، فيما أظهر فيرمينو سلبية واضحة كلما أستلم الكرة قرب مرمى ويست هام.

"أما صلاح فيعاني من انخفاض واضح في المستوى، فهو لم يفعل أي شيء إيجابي خلال التسعين دقيقة، ولم أشاهد منه أي تحرك صحيح طوال المباراة".