فالفيردي: لن أجازف بإشراك ميسي أمام ريال مدريد

إيرنيستو فالفيردي

أكد إيرنيستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة بأنه لن يخاطر بالدفع بالنجم ليونيل ميسي أمام ريال مدريد غداً الأربعاء في المباراة التي سيستضيفها ملعب كامب ناو ضمن ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وقال مدرب البارسا: "قدرة اللاعب على المشاركة أهم مما يقوله الأطباء، إذا حصلت على الضوء الأخضر من الجهاز الطبي للدفع بميسي وعثمان ديمبيلي وشعر أي منهما أنه غير قادر على المشاركة فلن أجازف بإشراكهما، حتى لو كانت مباراة لتحديد بطل الدوري الإسباني.

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"ننتظر النسخة الأفضل من ريال مدريد على ملعب كامب ناو، الفوز عليهم بخماسية في الدور الأول من الليغا لن يؤثر على مواجهة الغد، كل مواجهة كلاسيكو تختلف عن الأخرى".

كما تطرق فالفيردي للإشادة بفيليبي كوتينيو فقال: "إنه لاعب جوكر يستطيع المشاركة في أي مركز هجومي".

يشار إلى أن ميسي تعرض لإصابة في الفخذ أمام فالنسيا مطلع الأسبوع، مما يجعل مشاركته في الكلاسيكو مجهولة حتى الآن.