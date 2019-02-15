أوفرمارس: سواريز قد يعود لأياكس

لويس سواريز

أكد مارك أوفرمارس، المدير الرياضي لأياكس أمستردام أن لويس سواريز، مهاجم برشلونة، قد يعود إلى فريق العاصمة الهولندية في المستقبل القريب.

ولعب الدولي الأوروغوياني لأياكس بين 2007 حتى 2011 قبل انتقاله إلى ليفربول.

وقال أوفرمارس في تصريحات لـ "VTV Uruguay": "قد يعود سواريز إلى أياكس، الباب دائماً مفتوح له، وأتمنى أن يوافق برشلونة على مغادرته.

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"لا، بالطبع أمزح. لكن لو أنّ سواريز موافق على العودة إلى أياكس سأذهب إلى برشلونة وأتحدث مع المسؤولين لإتمام الصفقة".

وأشار نجم برشلونة وآرسنال السابق إلى أن أهم ما يميز سواريز هو عقليته وبحثه الدائم عن الفوز ورغبته في تسجيل المزيد من الأهداف، مؤكداً أنّه أحد أفضل اللاعبين في العالم.