إسقاط تهمة التهرب الضريبي عن ميسي

ليونيل ميسي

قرر قاضي التحقيقات إسقاط تهمة التهرب الضريبي عن نجم برشلونة ليونيل ميسي، وذلك فيما يتعلق بخرقه العقد الذي يسمح له بالإقامة في إسبانيا.

وجرى اتهام الأسطورة الأرجنتينية بعدم دفع الضرائب المستحقة عليه فيما يتعلق بعمله في برشلونة خلال من 2009 وحتى 2013.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن ميسي لم يكن يحضر جلسات التحقيق الأخيرة وتجاهل القضية بصورة كاملة.

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وأوضحت أنّ القاضي قرر إسقاط التهمة لأن ميسي كان قاصراً وقت توقيع العقد مع برشلونة مشيراً إلى أن الأمر بالكامل يتحمله والده فقط.

وبسبب غياب الأدلة الكافية التي تبرهن على تهرب "ليو" متعمداً من الضرائب، لن يتم توجيه أي حكم أو إدانة لهداف البارسا التاريخي.

يذكر أن كريستيانو رونالدو، هداف ريال مدريد التاريخي، دفع 20 مليون يورو للضرائب كان قد تهرب من تسديدها في وقت سابق.