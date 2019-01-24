ريال مدريد أكثر الأندية تحقيقاً للأرباح في أوروبا

فريق ريال مدريد

انتزع ريال مدريد وبرشلونة الصدارة في قائمة الأندية الأكثر تحقيقاً للأرباح في أوروبا الموسم الماضي، ليزيح مانشستر يونايتد عن القمة، وفقاً لتقرير مؤسسة ديلويت الذي نشر اليوم (الخميس).

وتضمن التقرير قائمة بأكثر 20 نادياً تحقيقاً للأرباح لموسم 2017 - 2018، وشهد عودة ريال مدريد للقمة لأول مرة منذ موسم 2014-2015 بأرباح قيمتها 750.9 مليون يورو (854.6 مليون دولار).

وارتفعت أرباح النادي الإسباني لأكثر من 75 مليون يورو بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي.

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فيما بلغت أرباح برشلونة 690.4 مليون يورو مقابل 648.3 مليون يورو في العام السابق.

أما مانشستر يونايتد الذي تصدر قائمة العام الماضي، فتراجعت أرباحه من 676.3 مليون يورو إلى 666 مليون يورو ليحتل المركز الثالث.

ولم تضم قائمة العشرة الأوائل أي ناد من إيطاليا، إذ جاء يوفنتوس في المركز الـ 11، بينما كان بايرن ميونيخ النادي الألماني الوحيد في القائمة.