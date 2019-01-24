كروس يعود لتمثيل ريال مدريد

توني كروس

شهدت قائمة ريال مدريد التي ستواجه جيرونا في ذهاب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا عودة توني كروس وماركوس يورينتي من الإصابة.

ويستضيف ريال غريمه جيرونا على ملعب "سانتياغو بيرنابيو في ربع نهائي كأس الملك.

واستدعى المدرب سانتياغو سولاري كلاً من كروس ويورينتي بعد تعافيهما من الإصابة، فيما فضّل إراحة مارسيلو.

واستمر غياب غاريث بايل وماركو آسينسيو وكيلور نافاس وماريانو دياز للإصابة مع اقترابهم من العودة خلال الفترة المقبلة.

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كما استبعد سولاري فاييخو وخافي سانشيز، وذلك لأن الأخير موقوف مع الفريق الرديف ويخشى تكرار موقف تشومي في مباراة برشلونة وليفانتي.

ويبحث ريال مدريد عن تحقيق لقب كأس الملك الغائب عن خزائنه منذ 2014 حينما فاز على برشلونة وحصد البطولة في ملعب ميستايا.