إصابة بنزيمة تجبر ريال مدريد على البحث عن مهاجم جديد

كريم بنزيمة

أصبح ريال مدريد مجبراً على التعاقد مع مهاجم جديد، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وذلك بعد إصابة مهاجمه كريم بنزيمة، بكسر في أحد أصابع اليد اليسرى.

وتعرض المهاجم الفرنسي للإصابة خلال المباراة التي فاز فيها ريال مدريد أمس الأحد بنتيجة 2-1 على مستضيفه ريال بيتيس في الدوري الإسباني.

وخضع بنزيمة لفحوصات فجر الاثنين، ومن المنتظر أن يصدر ناديه خلال الساعات القليلة، المقبلة بياناً يسلط فيه الضوء على نتائج هذه الفحوصات والمدة المتوقعة لغياب اللاعب.

وإذا تقرر خضوع بنزيمة لإجراء جراحة في اليد، فسيكون من المؤكد غيابه عن المباراتين أمام ليغانيس الأربعاء المقبل في كأس ملك إسبانيا، وأمام إشبيلية الأحد القادم ضمن الدوري المحلي.

وقال سانتياغو سولاري مدرب ريال مدريد، عقب المباراة: "اضطر بنزيمة لمغادرة الملعب لأنه كان يشعر بألم كبير جراء الكسر الذي تعرض له في إصبع اليد".

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بدورها، أشارت صحيفة "آس" الإسبانية، إلى أنه في ظل غياب بنزيمة وغاريث بايل وماركو آسينسيو بداعي الإصابة سيكون على النادي الملكي مراجعة حساباته فيما يخص التعاقد مع مهاجم جديد هذا الشتاء.

ورغم ذلك، لا يزال سولاري يؤكد أن التعاقد مع لاعبين جدد حالياً، لا يدخل ضمن خططه الراهنة، إلا أن الوضع الحالي ينبئ باقتراب دخوله في أزمة كبيرة، نظراً للنقص الشديد في عدد اللاعبين القادرين على شغل مركز المهاجم رقم 9.

وذكرت الصحيفة أن ريال مدريد، لم يبرم أي صفقات شراء لاعبين جدد لمواجهة أزمة طارئة، منذ أن أتى بإيمانويل أديبايور عام 2011، ليحل بدلاً من غونزالو هيغواين الذي كان مصاباً في ذلك الوقت.

ويعد ماورو إيكاردي، نجم إنتر ميلان أبرز المرشحين للانتقال لريال مدريد في الوقت الراهن، كونه يرفض حتى الآن تمديد عقده مع فريقه الحالي.

يذكر أن قيمة الشرط الجزائي في عقد الهداف الأرجنتيني مع إنتر يبلغ 110 مليون يورو.