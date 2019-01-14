دافع سانتياغو سولاري؛ المدير الفني لريال مدريد عن تفضيله استبعاد إيسكو من مواجهة ريال بيتيس، مؤكداً عدم وجود أي خلافات بينه وبين نجم الوسط.

وحقق الملكي فوزاً في الدقائق الأخيرة على بيتيس بثنائية سجلها لوكا مودريتش وداني سيبايوس، مقابل هدف وحيد أحرزه سيرخيو كاناليس، ضمن المرحلة الـ 19 من الدوري الإسباني.

ولم يدفع المدرب الأرجنتيني بإيسكو في المباراة، وفضل إبقاءه على مقاعد البدلاء رغم تأخر الفوز، كما أنه لم يلجأ له بعد إصابة كريم بنزيمة، وقرر الاعتماد على الشاب كريستو غونزاليس.

وقال سولاي بعد اللقاء: "خضنا مباراة صعبة، ونحن كما نحن، جمعنا فريق واحد سواء من يشاركون ومن لا يشاركون، وعلى جميع الأحوال لا يوجد أي شيء شخصي بيني وبين أي لاعب.

سولاري: استبعاد إيسكو لم يكن لأسباب شخصية

سولشاير: دي خيا أفضل حارس في تاريخ مانشستر يونايتد

أهداف مباراة ريال بيتيس وريال مدريد 1-2 الدوري الإسباني

تقرير: هيغواين يتقدم بطلب رسمي لترك ميلان

الإصابة تحرم بنعطية من المشاركة في لقاء السوبر الإيطالي

"جميعنا يقدم أفضل ما لديه، وبصفتي المدرب أؤكد أن أي لاعب بإمكانه أن يشارك، فجميعهم جزء من الفريق.

"حصلنا على النقاط الثلاث ومنحنا بعض اللاعبين الشبان الفرصة، كما أشركنا من قبل جونيور وريجيلون وفالفيردي، جميعهم تحت سن 22 عاماً، ووصولهم لهذه المرحلة يصب في مصلحة النادي".

وصعد هذا الفوز بريال مدريد إلى المركز الرابع برصيد 33 نقطة، متساوياً في النقاط مع إشبيلية صاحب المركز الثالث والمتفوق بفارق الأهداف.

ويستعد الملكي لملاقاة ليغانيس بعد غدٍ الأربعاء، في إياب دور الـ 16 من كأس إسبانيا، بعدما كان قد انتهى لقاء الذهاب بفوز كتيبة سولاري بثلاثية نظيفة.

ومن المقرر أن يلتقي ريال مدريد بعدها بإشبيلية في 19 من الشهر الجاري، ضمن المرحلة العشرين من الدوري المحلي، على ملعب سانتياغو بيرنابيو.