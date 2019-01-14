يوفنتوس يدخل سباق ضم مودريتش

لوكا مودريتش

دخل يوفنتوس في منافسة مع نظيره إنتر ميلان، على ضم لوكا مودريتش، من صفوف ريال مدريد.

وكان إنتر حاول الصيف الماضي، التعاقد مع الدولي الكرواتي، إلا أن رئيس الملكي، فلورنتينو بيريز، رفض بيع لاعبه، رغم موافقة نجم الوسط على عرض النيراتزوري الذي قدم راتباً سنوياً يقدر بـ 10 ملايين يورو.

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وأشارت شبكة "ميدياسيت" الإيطالية، إلى أن يوفنتوس يعول على العلاقة القوية التي تربطه بريال مدريد، عقب صفقة كريستيانو رونالدو الصيف الماضي، ويأمل في خطف مودريتش الموسم القادم قبل غريمه المحلي.