نجم أستون فيلا السابق يحذر محمد صلاح

محمد صلاح

حذر أندي غراي نجم أستون فيلا السابق المصري محمد صلاح هداف ليفربول من تكرار السقوط بسهولة داخل منطقة الجزاء.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها غراي ونقلتها على لسانه صحيفة "ليفربول إيكو"، وأكد خلالها أن النجم المصري أصبح كثير السقوط مؤخراً.

وقال غراي: "أعتقد أن على صلاح أن يبدأ في توخي الحذر بعض الشيء في الفترة المقبلة بعد كل ما حدث مؤخراً.

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"أنا حقاً قلق من كيفية سقوطه بسهولة في الفترة الأخيرة، وتحديداً داخل مناطق الجزاء، لن يكون ذلك جيداً لو تكرر".

وكان صلاح قد تحصل على ثلاث ركلات جزاء هذا الموسم رفقة فريق ليفربول بالدوري الإنجليزي نجح في تحويلهم جميعاً لأهداف أمام آرسنال ونيوكاسل يونايتد وبرايتون.

يذكر أن صلاح كان قد سجل الهدف الوحيد في فوز ليفربول على نظيره برايتون ضمن المرحلة الـ 22 من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه.