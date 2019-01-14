إصابة كاين تتسبب بأزمة كبيرة في توتنهام

هاري كاين

أكد ماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام هوتسبير أن غياب الهداف هاري كاين لفترة بسبب الإصابة، قد يشكل أزمة "هائلة" للفريق اللندني.

وكان متصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 14 هدفاً، قد تعرض لالتحام قوي مع المدافع فيكتور لينديلوف، خلال المباراة التي خسرها سبيرز على ملعبه أمام مانشستر يونايتد 0-1 أمس الأحد.

وسقط كاين على أرضية ملعب ويمبلي مع نهاية المباراة، وخرج بمساعدة أفراد الطاقم الطبي.

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ولم يعرف المدير الفني الأرجنتيني مدى خطورة الإصابة بعد، لكنه اعترف بشعوره بالقلق، خاصة مع غياب سون هيونغ مين، ثاني أبرز هدافي الفريق، والذي وصل الإمارات للمشاركة مع منتخب بلاده الكوري الجنوبي في كأس آسيا 2019.

وقال بوتشيتينو للصحفيين: "شعرت بالقلق لأنه كان تدخلاً سيئاً في الدقيقة الأخيرة، لم يكن الأمر متعمداً من لاعب يونايتد، لكن التدخل كان سيئاً، وقد تورم كاحل كاين وظهرت معاناته بعد المباراة.

"سنفتقد جهود سون لانشغاله بالبطولة الآسيوية، وفي حالة معاناة كاين من الإصابة، سيشكل ذلك أزمة هائلة بالنسبة لنا، نحن الآن بحاجة لتقييم حالته، نتمنى ألا تكون إصابته خطيرة".

وقال بوتشيتينو أن كاين ولاعب خط الوسط موسى سيسوكو، الذي خرج مصاباً قبل نهاية الشوط الأول، سيخضعان للفحص الطبي لاحقاً.