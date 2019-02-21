إقصاء رونالدو وصفقة برشلونة الأبرز في صحف إسبانيا

فريق أتلتيكو مدريد

هيمن فوز أتلتيكو مدريد على يوفنتوس بنتيجة (2-0)، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، على أغلفة صحف إسبانيا، الصادرة صباح الخميس.

وعنونت صحيفة “ماركا” على غلافها وقالت “يا لهم من وحوش”.

وتابعت: “مباراة هائلة من أتلتيكو مدريد في الفوز على يوفنتوس، أثبت الفريق بأنه مرشح للفوز بدوري أبطال أوروبا، وأداء بطولي من خيمينيز وغودين”.

في الأسفل أبرزت الصحيفة بقاء ريال مدريد لمدة 1000 يوم متواصلة بطلاً لدوري أبطال أوروبا.

وعلى غلاف صحيفة “موندو ديبورتيفو” جاء العنوان “أمسية رائعة.

“أتلتيكو يحفر مقبرة ليوفنتوس بالفوز عليه بهدفين لغودين وخيمينيز، وكريستيانو لم يجد طريقه لتسجيل الأهداف في واندا”.

وأوضحت الصحيفة أن ماكسي لوبيز، لاعب سيلتا فيغو، هو المهاجم المفضل لبرشلونة لصغر سنه ومعرفته الكاملة بالليغا، لكن العقبة هي ارتفاع سعره كون قيمة كسر عقده تقدر بـ 50 مليون يورو.

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كما أشارت لتواجد أندريه سيلفا مهاجم إشبيلية على ردار البارسا لتعزيز خط الهجوم، بالإضافة للوكا يوفيتش مهاجم آينتراخت فرانكفورت، وكذلك مهاجمي ليل رافاييل لياو ونيكولاس بيبي.

وعلقت على فوز أتلتيكو مدريد وقالت: “ليلة رائعة في واندا، فاز أتلتيكو مدريد على يوفنتوس بهدفين من توقيع غودين وخيمينيز”.

أما صحيفة “سبورت” فقد اهتمت بمفاوضات برشلونة وأدريان رابيو، لاعب وسط باريس سان جيرمان، وجاء العنوان “رابيو يعود مجدداً.

“يسحب البارسا عرضه المقدم للاعب، وفقط يمكن أن يعيد فتح باب المفاوضات في حال قام الفرنسي باتخاذ خطوات للأمام”.

وتطرقت للحديث عن مستوى لويس سواريز في الفترة الأخيرة وأبرزت بأن المهاجم الأوروغوياني هادئ حيال الفترة السيئة التي يمر بها.

كما علقت على مباراة أتلتيكو مدريد وقالت: “أتلتيكو يقترب من إقصاء كريستيانو رونالدو من دوري الأبطال”.

وفي الصفحة الأولى من صحيفة “سوبر ديبورتي”، جاء التركيز على مباراة فالنسيا وسيلتك في إياب دور الـ32 من الدوري الأوروبي، التي ستقام الخميس على ملعب ميستايا.

وأكدت الصحيفة على ضرورة توخي لاعبي الخفافيش الحذر أمام سيلتك المتحفز للفوز في مباريات الأدوار الاقصائية لأول مرة منذ 15 عاماً.