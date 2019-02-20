إكسبريس: رونالدو يتطلع لمزاملة صلاح

محمد صلاح

كشفت صحيفة "إكسبريس" البريطانية، أن النجم كريستيانو رونالدو، أكد في تصريحات سابقة له، رغبة يوفنتوس في ضم هداف ليفربول، محمد صلاح، خلال الانتقالات الصيفية.

وأضافت الصحيفة أنه قيل مؤخراً أن البرتغالي البالغ من العمر 34 عاماً، يستهدف نهاية ناجحة لمسيرته الكروية، لذلك يرغب بوجود صلاح إلى جانبه في صفوف فريق السيدة العجوز.

وأشارت الصحيفة إلى أن فابيو باراتيتشي المدير الرياضي ليوفنتوس لن يسعى لضم نجم ليفربول إلا خلال الانتقالات نهاية الموسم.

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وأوضحت "إكسبريس" أن يوفنتوس مستعد لتقديم نجمه باولو ديبالا كجزء من صفقة انتقال صلاح إلى متصدر الدوري الإيطالي عل.

وكانت العديد من التقارير قد أكدت أن يوفنتوس يخطط لعقد صفقة تبادلية بين باولو ديبالا، ومحمد صلاح، خلال الصيف، وهو أمر نفاه النادي الإيطالي.