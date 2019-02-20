اجتماع بين برشلونة وإنتر من أجل راكيتيتش

إيفان راكيتيتش

كشفت تقارير إعلامية إيطالية عن اجتماع دار بين مسؤولي برشلونة وإنتر في الأيام الماضية من أجل مناقشة بيع نجم الوسط إيفان راكيتيتش للنادي الإيطالي.

ولم يجدد البارسا حتى الآن عقد الدولي الكرواتي الذي ينتهي في 2021 رغم مطالبات اللاعب العلنية في أكثر من مناسبة لتمديده وتعديل راتبه.

وقالت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن جيوسيبي ماروتا وبييرو أوسيليو، المديران الرياضيين في إنتر، اجتمعا مع نظرائهم في برشلونة لحسم الصفقة مبكراً.

وقالت الصحيفة أن إنتر عرض 35 مليون يورو لشراء راكيتيتش، فيما طلب برشلونة بـ 45 مليون يورو، وأن الاتفاق قريب على مبلغ 40 أربعين مليوناً لبيع نجم إشبيلية السابق.

خضيرة يتخلف عن لقاء أتلتيكو مدريد ويوفنتوس

مواجهة قوية بين أتلتيكو مدريد ويوفنتوس وسيتي يلاقي شالكه

ملخص مباراة ليون وبرشلونة 0-0 دوري أبطال أوروبا

ملخص مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ 0-0 دوري أبطال أوروبا

شاكيري يتجاهل صلاح في تشكيلته المثالية

وتحدث التقرير أن راتب اللاعب في إنتر لن يزيد عن 5.5 مليون يورو التي يتقاضاها في البارسا، لكن سترتفع بسبب مكافآت إضافية.

وأشارت الصحيفة أن راكيتيتش اختار ميلانو بسبب تقدير إنتر له، ووجود زميليه في المنتخب مارسيلو بروزوفيتش وإيفان بيريشيتش.

وكان ماروتا قد أعلن في وقت سابق أن إنتر سيتخلص من قواعد اللعب النظيف بحلول أبريل المقبل، وهو ما سيعطيه حرية التحرك بسوق الانتقالات.

ويواجه إنتر مساء الخميس ضيفه رابيد فيينا في إياب دور الـ 32 من الدوري الأوروبي، وسبق له الانتصار بهدف نظيف ذهاباً.