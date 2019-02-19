ملخص مباراة ليون وبرشلونة 0-0 دوري أبطال أوروبا

ميسي يحاول اجتياز دفاعات ليون

سقط برشلونة الإسباني في فخ التعادل السلبي مع مستضيفه أولمبيك ليون الفرنسي في المباراة التي أقيمت ضمن ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

شهد الشوط الأول سيطرة هجومية كاملة من البارسا وكاد النجم ليونيل ميسي أن يفتتح أهداف المباراة مبكراً بركلة حرة مرت فوق العارضة في الدقيقة الثالثة.

استمر تفوق فريق المدرب إيرنيستو فالفيردي، لكن مسلسل إهدار الفرص من قبل لويس سواريز وعثمان ديمبيلي أضاع على البلاوغرانا فرصة التقدم وحسم التفوق في الشوط الأول رغم تسديدة خطيرة تصدى لها حارس البارسا مارك أندريه تير شتيغين بحرفنة.

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وفي الشوط الثاني، استمر صمود دفاع الفريق الفرنسي الذي أغلق كل المنافذ على ميسي ورفاقه للتسجيل ليحقق المطلوب ويخرج من مباراة الذهاب بالتعادل.

بهذه النتيجة، سينتظر الفريقان مباراة الإياب المقرر إقامتها على ملعب كامب ناو في الثالث عشر من الشهر القادم، لحسم هوية المتأهل لربع النهائي.