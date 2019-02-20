خضيرة يتخلف عن لقاء أتلتيكو مدريد ويوفنتوس

سامي خضيرة

يغيب سامي خضيرة، عن مواجهة فريقه يوفنتوس أمام مستضيفه أتلتيكو مدريد، في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا وفقاً لماسيميليانو آليغري مدرب الفريق الإيطالي.

وأشيع مؤخراً عبر وسائل الإعلام أن الدولي الألماني يعاني من عدم انتظام في دقات القلب، مما يلزمه إجراء فحوصات طبية.

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وأكد آليغري في مؤتمر صحفي في ملعب واندا متروبوليتانو الذي سيستضيف نهائي البطولة في يونيو المقبل أن خضيرة مكث في تورينو لإجراء فحوصات طبية.

وأشار المدير الفني إلى أن الجناح دوغلاس كوشتا سيتخلف أيضاً عن اللقاء بداعي الإصابة.