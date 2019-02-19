ملخص مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ 0-0 دوري أبطال أوروبا

رقابة لصيقة على صلاح خلال اللقاء

تعادل ليفربول الإنجليزي دون أهداف مع ضيفه بايرن ميونيخ الألماني في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

أتت البداية عن طريق محمد صلاح في الدقيقة 22، لكن الحارس مانويل نوير نجح في التصدي، فيما رد روبرت ليفاندوفسكي بتسديدة في الدقيقة 13 تصدى لها أليسون ببراعة.

في الدقيقة 16، سدد كينغزلي كومان كرة مرت بجوار القائم، فيما ضاعت كرة أخرى من صلاح في الدقيقة 24 حين مرت رأسيته بجوار القائم.

وفي الدقيقة 33، فشل ساديو ماني في تحويل المتابعة لتذهب بجوار القائم، ثم أهدر جويل ماتيب فرصة في الدقيقة 41 بجوار القائم أيضاً.

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وفي الدقيقة 59، حاول سيرج غنابري، لكن كرته مرت فوق العارضة، فيما أجرى ليفربول تبديلين فأقحم جيمس ميلنر وديفوك أوريغي بدلاً من نابي كييتا وروبرتو فيرمينو.

وفي الدقيقة 81، أجرى نيكو كوفاتش مدرب بايرن تبديله الأول بنزول فرانك ريبيري بدلاً من كومان.

وتصدى نوير لفرصة رائعة من ماني في الدقيقة 85.

أخيراً، حل ريناتو سانشيز بدلاً من خاميس رودريغيز في الدقيقة 88 ثم رافينيا بدلاً من غنابري في الدقيقة 90+1، ليتأجل الحسم إلى مواجهة الإياب التي يستضيفها ملعب آليانز آرينا في الثالث عشر من الشهر القادم.