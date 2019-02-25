إنتر ميلان يختار 4 لاعبين لتعويض إيكاردي المحتمل

ماورو إيكاردي

يواصل ماورو إيكاردي، مهاجم إنتر ميلان، ابتعاده عن فريقه، بعدما تأكد غيابه عن مواجهة النيراتزوري وفيورنتينا ضمن المرحلة الـ 25 من الدوري الإيطالي.

وقالت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية أن إيكاردي سيتواجد في مركز تدريبات إنتر من أجل مواصلة العلاج، لا سيما وأنه لم يشارك أمام فيورنتينا.

وأضافت أن الطاقم الطبي للنادي أوضح أن فترة علاج الدولي الأرجنتيني ستستمر لمدة 3 أسابيع، وبالتالي لن يعود قبل 7 من الشهر المقبل، وسيغيب عن مباريات إنتر أمام كالياري وآينتراخت فرانكفورت (الدوري الأوروبي) وسبال.

وقالت الصحيفة أن إيكاردي لا يريد العودة للملاعب حتى يتم حل مشكلة ركبته، مشيرة إلى أن خضوعه لجراحة قد يكون الحل المثالي لكنه سيبعده حتى نهاية الموسم.

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ونوّهت إلى أن إنتر ميلان يبحث عن بدائل لتعويض رحيل إيكاردي المحتمل، مشيرة إلى أن روميلو لوكاكو، مهاجم مانشستر يونايتد هو أحد الأسماء التي تثير اهتمام إدارة إنتر كثيراً، إلى جانب إيدين دجيكو (روما)، ودوفان زاباتا (أتالانتا)، وتيمو فيرنر (لايبتزيغ).

وربطت العديد من التقارير إيكاردي بالرحيل عن إنتر الصيف المقبل صوب أكثر من فريق وأبرزها يوفنتوس وتشيلسي وريال مدريد.

وفي سياق متصل قال خافيير زانيتي، نائب رئيس إنتر ميلان أنه لا يوجد لاعب أكبر من الفريق، في إشارة إلى قرار النيراتزوري بحرمان مواطنه إيكاردي، من شارة القيادة نتيجة للجدل الدائر بخصوص تجديد عقده.

وقال زانيتي: “حينما توجد مشكلات في غرف الملابس، يجب حلّها داخلها، وقد تشكل هذه المسألة فرصة لخلق فريق أكثر قوة، اشعر بالأسف للوضع الذي حدث”.

وقال أيقونة النيراتزوري: “إيكاردي جزء من مجموعة لاعبين، ويجب أن يركز دائماً في مصلحة إنتر، لا يوجد لاعب أكبر من الفريق”.