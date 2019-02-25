جدل حول منح حكم الفيديو المساعد ركلة جزاء لريال أمام ليفانتي

ركلة جزاء ريال مدريد تثير الجدل

شارك غاريث بايل كبديل ليسجل بهدوء من ركلة جزاء ويمنح ريال مدريد الفوز 2-1 خارج ملعبه على ليفانتي في الدوري الإسباني أمس الأحد ليستغل بطل أوروبا حظه ويظل على بعد تسع نقاط من برشلونة المتصدر.

وتعرض الملكي لضغط شديد في البداية لكن كريم بنزيمة وضعه في المقدمة قرب نهاية الشوط الأول من نقطة الجزاء بعد احتساب لمسة يد ضد إنيس باردي عقب استشارة حكم الفيديو المساعد.

وعادل ليفانتي، الذي حقق فوزاً مفاجئاً 2-1 على ريال مدريد في ملعب سانتياغو بيرنابيو في مباراتهما السابقة هذا الموسم، النتيجة على نحو مستحق في الدقيقة 60 عن طريق روجر مارتي الذي سدد في إطار المرمى مرتين قبل نهاية الشوط الأول.

وواجه الملكي الذي خسر 2-1 بملعبه أمام جيرونا في مباراته السابقة، صعوبات في فرض سيطرته على المباراة وكان الشاب فينيسيوس جونيور هو أفضل لاعبيه مرة أخرى في ظل أداء متواضع من لاعبين أكثر خبرة مثل توني كروس ولوكا مودريتش.

وحصل ريال مدريد بعد ذلك على ركلة جزاء أخرى مثيرة للجدل بعد مراجعة أخرى الفيديو عندما سقط كاسيميرو داخل المنطقة بشكل مسرحي بعد احتكاك بسيط من شيخ دوكوري لاعب ليفانتي البديل.

وخدع بايل مهاجم ويلز، الذي شارك بدلاً من بنزيمة قبل دقائق، حارس ليفانتي إيتور فرنانديز بتسديدة هادئة من علامة الجزاء، لكنه بالكاد احتفل بالهدف وأبعد زملاءه الذين حاولوا تهنئته.

وطُرد ناتشو فيرنانديز مدافع ريال مدريد لحصوله على الإنذار الثاني قرب نهاية المباراة رغم أن الإنذار الأول للاعب للإسباني كان معناه غيابه عن مواجهة القمة أمام برشلونة السبت المقبل في الدوري الإسباني.

ويلتقي ريال أيضاً مع البارسا في إياب قبل نهائي كأس ملك إسبانيا الأربعاء القادم بعد تعادلهما ذهاباً 1-1.

وحصل روبن روكينا لاعب ليفانتي على بطاقة صفراء ثانية بسبب اعتراض غاضب على الحكام من خارج خطوط الملعب بعد استبداله بدوكوري، عقب حصوله على إنذار أول أثناء وجوده في الملعب.

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وقال داني كارفاخال مدافع ريال: "كانت مباراة صعبة للغاية، لعبوا بخمسة لاعبين في وسط الملعب وكان من الصعب جداً صناعة فرص، لكننا استفدنا من الفرص التي أتيحت لنا ولحسن الحظ لم يفعلوا هم ذلك".

كما دافع كارفاخال عن ركلة الجزاء الثانية التي حصل عليها ريال والتي أثارت احتجاجات غاضبة من لاعبي ليفانتي وطاقمه التدريبي.

وأضاف: "كنت على بعد 25 متراً وكان بوسعي سماع الركلة، لست الحكم وهو أمامه مهمة صعبة وإذا احتسب الحكم ركلة جزاء وأكدها حكم الفيديو المساعد إذن فهي ركلة جزاء بالتأكيد.

"كلما شاهدت الإعادة ازداد عدم تفهمي للقرار ".

لكن كويسو كتالان رئيس ليفانتي كان مندهشاً من القرار وقال: "كلما شاهدت الإعادة ازداد عدم تفهمي للقرار، شاهدتها 37 مرة وتبدو قاسية للغاية بالنسبة لي".

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في الليغا برصيد 48 نقطة بفارق نقطتين خلف أتليتيكو مدريد الذي هزم فياريال 2-0 الأحد، لكنه ما زال بعيداً عن برشلونة الفائز 4-2 على مستضيفه إشبيلية يوم السبت.

وسجل ألفارو موراتا أول هدف له مع أتليتيكو ليقلص الفارق مع برشلونة إلى سبع نقاط.

وكسر المهاجم المعار من تشيلسي والذي تم إلغاء هدفين له بعد استشارة حكم الفيديو المساعد في المباريات الأخيرة، الجمود في الدقيقة 31 بعد أن حول تمريرة عرضية من فيليبي لويس إلى الشباك.

وقدم فريق المدرب دييغو سيميوني أداء أقل قوة من المباراة التي انتصر فيها 2-0 على يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا رغم أنه أتيحت له العديد من الفرص لزيادة النتيجة، وأهدر دييغو كوشتا ثلاث فرص جيدة.

وضمن أتلتيكو النقاط الثلاث في النهاية بهدف من لاعب الوسط ساول نيغيز في الدقيقة 88 والذي جاء نتيجة هفوتين من الفريق الزائر الذي بات في مواجهة خطر الهبوط.

وأخطأ الحارس سيرجيو آسينخو تفي قدير كرة قفزت داخل منطقة الجزاء ما سمح لساول باللحاق بها أولاً. وبينما كان المدافع فيكتور رويز في موقع جيد يسمح له بابعاد الكرة، فإنه لم يقفز لأعلى في الوقت المناسب ليشاهد الكرة تتجه نحو الشباك.