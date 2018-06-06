إنفانتينو يشيد باستعدادات روسيا لكأس العالم

جياني إنفانتينو

أكد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أمس أنه نادراً ما شاهد دولة مضيفة لكأس العالم مثل روسيا تبذل كل ما بوسعها لإنجاح البطولة.

وأوضح السويسري: "نادراً ما شعرت بمثل حالة الاسترخاء التي أنا عليها الآن".

وتجاهل إنفانتينو الأزمات السياسية والمشاكل الأخرى التي جعلت مونديال روسيا محل جدل.

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وقال رئيس فيفا: "عندما تنطلق كأس العالم بـ 32 منتخباً و64 مباراة في 14 يونيو في موسكو فإن التركيز سيكون منصباً على كرة القدم وليس الأمور الأخرى مثل حقوق الانسان والمنشطات أو مثيري الشغب".

وتحدث إنفانتينو في زيوريخ حول أول كأس عالم تقام في عهده كرئيس لفيفا وقال: "أنا سعيد للغاية بشأن ما نحن مقدمون عليه".