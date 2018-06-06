مانشستر سيتي يواصل سعيه لاستقطاب جورجينيو

جورجينيو

قدم مانشستر سيتي، عرضاً جديداً لنابولي سعياً لضم نجم الوسط جورجينيو، والذي قد يصل إلى 55 مليون يورو وفقاً لتقارير صحفية إيطالية.

وكان أوريليو دي لاورينتيس، رئيس نادي نابولي قد أكد أنه رفض عرضاً من سيتي لضم الدولي الإيطالي برازيلي الأصل مقابل 45 مليون يورو في وقت سابق.

وأعلنت شبكة "سكاي سبورت" أن دي لاورينتيس أعلن أنه لن يقبل بعرض أقل من 50 مليون يورو.

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أما العرض الأخير لسيتي فكان بقيمة 47 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 أو 6 ملايين كإضافات، وإن لم تتم الصفقة هذا الأسبوع، سيبحث النادي الإنجليزي عن بديل.

يذكر أن بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي معجب بطريقة لعب نجم الوسط الإيطالي.