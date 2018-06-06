صحيفة: برشلونة ينافس ريال مدريد على توقيع محمد صلاح

محمد صلاح

دخل برشلونة على خط التعاقد مع محمد صلاح جناح ليفربول وفقاً لصحيفة "آس" الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الدولي المصري تم عرضه على برشلونة بواسطة موكليه مع استعداد لبدء المفاوضات.

يسعى البارسا لتقوية هجومه الموسم القادم، وسيكون صلاح البديل الأمثل في حال فشل التعاقد مع أنتوان غريزمان هداف أتلتيكو مدريد الذي أكد في وقت سابق أنه سيحسم مستقبله قبل بدء كأس العالم في 14 يونيو الحالي من أجل التركيز مع منتخب بلاده.

وسيطلب ليفربول أكثر من 100 مليون يورو للتخلي عن صلاح على الأقل مع اقترابه من حسم صفقة نبيل فقير القادم من ليون.

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وسيزيد قدوم فقير من قابلية النادي الإنجليزي لسماع العروض المقدمة لنجمه المصري حسب تأكيدات الصحيفة الإسبانية.

وكانت وسائل الإعلام الإسبانية قد أكدت في وقت سابق سعي ريال مدريد للحصول على خدمات صلاح في صفقة قد تصل قيمتها إلى 200 مليون يورو.

وقدم النجم المصري موسماً مميزاً مع ليفربول ليفوز بجائزة هداف الدوري الإنجليزي وأفضل لاعب في إنجلترا.

يذكر ان صلاح يسابق الزمن للمشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم الذي يشارك فيه الفريق للمرة الأولى منذ 28 عاماً ضمن المجموعة الأولى التي تضم أيضاً منتخبات أوروغواي وروسيا والسعودية.