رسمياً: الرياض تستضيف لقاء كأس السوبر الإيطالي

مباراة مرتقبة بين يوفنتوس وميلان في الرياض

وقع تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية مع نظيره الإيطالي عقد استضافة لقاء كأس السوبر الإيطالي الذي سيجمع ميلان بيوفنتوس في العاصمة السعودية الرياض.

وكانت تقارير إيطالية قد أكدت أن رابطة أندية الدرجة الأولى في الدوري الإيطالي “ليغا سيري آ” ستتخذ القرار النهائي بشأن المدينة التي ستستضيف مباراة كأس السوبر.

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وكشف موقع "جول" بأن السعودية أبرمت صفقة بقيمة سبعة ملايين يورو، سيحصل كل نادٍ بموجبها على ما نسبته 45 بالمئة، مقابل عشرة بالمئة لرابطة الأندية الإيطالية.