إيران أول منتخب يصل روسيا

منتخب إيران

أصبح منتخب إيران أمس الثلاثاء أول المنتخبات التي تصل إلى روسيا من أجل المشاركة في مونديال 2018.

ويخوض منتخب إيران غمار كأس العالم للمرة الخامسة في تاريخه، ويلعب مباراة استعدادية أخيرة الجمعة أمام نظيره الليتواني في موسكو، قبل أن يبدأ مشواره في 15 يونيو في سانت بيترسبيرغ أمام المغرب ضمن المجموعة الثانية التي تضم العملاقين الإسباني والبرتغالي بطل أوروبا.

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وستكون المباراة الثانية لأبطال آسيا ثلاث مرات في كازان أمام نظيره الإسباني بطل 2010 في 20 يونيو، قبل أن ينهي بعدها بخمسة أيام مرحلة المجموعات بمواجهة كريستيانو رونالدو ورفاقه في المنتخب البرتغالي في سارانسك.

وبوجود الجارين الأوروبيين العملاقيين، سيكون من الصعب على منتخب إيران الذي يقوده مدرب البرتغال سابقاً كارلوس كيروش، أن يتأهل إلى الدور الثاني للمرة الأولى في تاريخه.