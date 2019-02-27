إنفانتينو يعلق على مشكلة إيكاردي وإنتر

جياني إنفانتينو

علق جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، على الأزمة الجارية بين المهاجم ماورو إيكاردي ونادي إنتر.

وقرر لوتشيانو سباليتي المدير الفني للنيراتزوري سحب شارة القيادة من الدولي الأرجنتيني مطلع هذا الشهر، كما تم استبعاده عن مباريات الفريق منذ ذلك الحين.

وأكدت تقارير أن سحب الشارة جاء بعد تعثر المفاوضات مع إيكاردي ووكيلته واندا نارا، حول التوقيع على عقد جديد.

ميسي يطمح لفك عقدة كأس ملك إسبانيا

رسمياً: بايل ينجو من الإيقاف رغم احتفاله المسيء لأتلتيكو مدريد

إخلاء سبيل روسيل بعد عامين في السجن بتهمة غسيل الأموال

هازارد: جميع اللاعبين يدعمون ساري

كلوب يدافع عن صلاح بعد ابتعاده عن التسجيل

وعلق إنفانتينو عن هذه الأزمة قائلاً: "إيكاردي لاعب رائع جداً، أتمنى حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن.

"أعتقد أن إنتر سيجد الوسيلة المناسبة لإسعاد جميع الأطراف".

وخلال حديثه تطرق رئيس فيفا، لمساعي الاتحاد الدولي من أجل القضاء على الانقسام الدائر في عالم كرة القدم خلال الفترة الماضية، كما تحدث عن طريقة اتخاذ القرارات، والتي تتم عن طريق الانصياع لرأي الأغلبية احتراماً للديمقراطية.