رسمياً: بايل ينجو من الإيقاف رغم احتفاله المسيء لأتلتيكو مدريد

غاريث بايل

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم رسمياً أن غاريث بايل نجم ريال مدريد لن يتعرض لعقوبة رغم احتفاله المسيء لجماهير أتلتيكو مدريد.

وكان الدولي الويلزي مهدداً بالإيقاف من 4 إلى 12 مباراة بسبب إشارته البذيئة لجماهير الروخيبلانكوس بعد هدفه في مرمى الروخيبلانكوس ضمن الدوري الإسباني.

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وفتح الاتحاد الإسباني تحقيقاً بخصوص الحادثة عقب المباراة مباشرة من أجل الوقوف على ما بدر عن النجم الويلزي.

وبعد حوالي أسبوعين من المباراة، قرر الاتحاد عدم معاقبة بايل، واعتبار أن ما قام به كان مجرد حركة عفوية.