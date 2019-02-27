ميسي يطمح لفك عقدة كأس ملك إسبانيا

ليونيل ميسي

رغم أن ليونيل ميسي يعد أيقونة الكلاسيكو عبر تاريخه الطويل، لكنه رغم كل الأرقام التي أخضعها بمهاراته، بقيت شباك ريال مدريد عصية عليه في مسابقة كأس ملك إسبانيا.

ويتصدّر النجم الأرجنتيني ترتيب هدافي مباراة الكلاسيكو بين الغريمين برشلونة وريال مدريد، لكنه رغم أرقامه القياسية التاريخية لم يتمكن من زيارة شباك النادي الملكي في مسابقة كأس ملك إسبانيا.

ويملك ميسي سجلاً براقاً ومميزاً في مواجهات الكلاسيكو ضمن جميع المسابقات، فمنذ ظهوره الأول في هذه المباراة الشهيرة وتحديداً لحساب الدوري الإسباني موسم 2005-2006 استطاع النجم الدولي الأرجنتيني أن يكتب التاريخ ويتسيّد أرقام المواجهة.

وخاض الأرجنتيني 39 مباراة أمام ريال في الكلاسيكو وهو خامس أكثر اللاعبين مشاركة في هذه المواجهة المثيرة.

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وتمكن البرغوث من زيارة شباك الملكي في جميع المسابقات باستثناء كأس ملك إسبانيا، حيث سجل في مرماه 18 هدفاً لحساب الدوري و6 أهداف ضمن السوبر الإسباني وهدفين في دوري أبطال أوروبا.

وساهم ميسي في إحراز 4 من أهداف برشلونة الستة الماضية في بيرنابيو في جميع المنافسات (سجل 3 صنع 1).

وتتقارب أرقام برشلونة وغريمه ريال مدريد في كلاسيكو الدوري والكأس إلى أبعد الحدود حتى تتلاشى في حضرتها التكهنات ويعجز أبرز النقاد والملاحظين على توقّع الفائز مهما كانت الحالة الفنية والمعنوية للفريقين.

ومواجهة اليوم بين الغريمين تحمل الرقم 36 في مسابقة كأس ملك إسبانيا، يملك برشلونة اليد العليا بـ 15 فوزاً مقابل 12 انتصاراً لريال مدريد فيما حسم التعادل 8 مواجهات.