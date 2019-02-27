إخلاء سبيل روسيل بعد عامين في السجن بتهمة غسيل الأموال

ساندرو روسيل

أعلنت المحكمة الإسبانية العليا إخلاء سبيل رئيس برشلونة السابق، ساندرو روسيل، بعد 643 يوماً في السجن بتهمة غسيل الأموال.

وجرى اتهام روسيل بغسيل 20 مليون يورو من الاتحاد البرازيلي لكرة القدم.

وقالت الوكالة الإسبانية أنّ المحكمة قررت إخلاء سبيل رئيس البارسا السابق دون كفالة على أن يحضر جميع جلسات المحاكمة في قضيته ويترك عنوانه ورقم هاتفه وألا يغادر البلاد.

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وقال روسيل أثناء المحاكمة: "لا أخفي شيئاً، أنا بريء من هذه التهم، كما أن جميع ممتلكاتي معروفة لدى الحكومة ولن أهرب من إسبانيا مهما حدث".

يذكر أنّ العقوبة المتوقعة بحال إدانة روسيل تصل إلى السجن لفترة تتراوح ما بين 10 إلى 15 عاماً.