هازارد: جميع اللاعبين يدعمون ساري

إيدين هازارد

أكد إيدين هازارد جناح تشيلسي أنه وزملاؤه يلتفون حول المدرب ماوريتسيو ساري ويقدمون له الدعم.

وطالت المدير الفني الإيطالي العديد من الانتقادات هذا الموسم، بسبب النتائج السيئة وعدم السيطرة على لاعبيه.

ووصل الوضع لأسوأ حالاته حينما رفض الحارس كيبا آريزابالاغا تغييره، في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية أمام مانشستر سيتي والذي خسره البلوز بركلات الترجيح.

وقال هازارد في تصريحات صحفية:"نحن يد واحدة وندعم المدرب، كان شهراً صعباً ولكن يجب الاستمرار في العمل لتخطي هذه الأزمة.

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"هناك العديد من الضغوطات علينا في الفترة الحالية، الجماهير ترغب بوجودنا ضمن الأربعة الكبار، ونستطيع التعامل مع هذا الموقف.

"أمامنا مباراة صعبة ستساعدنا على تقليص الفارق مع توتنهام، وقد تساعدنا على التواجد ضمن الأربعة الكبار.

"نحن نلعب من أجل ساري، وكذلك لصالح النادي والجماهير، ليس المدرب فقط، هو يضعنا في الملعب وبعدها يحين دورنا نحن لتنفيذ تعليماته".

ويأتي حديث هازارد قبل المواجهة الهامة لتشيلسي اليوم الأربعاء أمام توتنهام ضمن المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.