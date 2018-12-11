إنييستا رداً على بيليه: ميسي الأفضل في التاريخ

صورة أرشيفية لإنييستا وميسي

دافع النجم أندريس إنييستا عن زميله السابق في برشلونة ليونيل ميسي بعد تصريحات أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه والتي وصف فيها "ليو" بصاحب المهارة الواحدة.

وكان "الجوهرة السوداء" قد صرح مؤخراً بأنه لا يعتبر الهداف الأرجنتيني أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم حينما سئل عن الأفضل بينه وبين ميسي، وفسر ذلك بأن نجم البارسا لا يسجل بكلتا قدميه ولا بالرأس.

وقال إنييستا: "أعتقد أن على ميسي ألا يرد على مثل هذه التصريحات، لكنه بالفعل أفضل لاعب في التاريخ، على مستوى المراوغات والقدم اليسرى والرأس والقدم اليمنى وكل شيء، لم أرى أحد يمكنه فعل ما فعله ميسي طوال السنوات الماضية.

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"تواجده في المركز الخامس على قائمة المرشحين لأفضل لاعب في العالم ليس إهانة له ولا لتاريخه، لو كنت أنا من أختار لاخترت ميسي بالطبع، هذا لا يعني بأن (لوكا) مودريتش لا يستحق الجائزة، لقد قدم موسماً عظيماً بكل تأكيد".

يذكر أن إنييستا انتقل إلى فيسيل كوبي في اليابان خلال موسم الانتقالات الصيفية الأخيرة، مسدلاً الستار على مسيرة ذهبية مع برشلونة امتدت قرابة 15 عاماً، حقق خلالها كل شيء يمكن تحقيقه.