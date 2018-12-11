الكشف عن المرشحين لتشكيلة يويفا المثالية لعام 2018

محمد صلاح

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أمس الاثنين قائمة اللاعبين المرشحين لتشكيلة عام 2018 عن أدائهم الموسم الماضي في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ومحلياً مع أنديتهم.

وتصدر كل من نجم برشلونة ليونيل ميسي، ونجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو، ونجم ليفربول محمد صلاح الترشيحات.

ونجح الدولي المصري، خلال العام الجاري في إيصال فريقه الإنجليزي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، من خلال أهدافه في المباريات الحاسمة وأهمها أمام مانشستر سيتي في ربع النهائي، وأمام روما في نصف نهائي النسخة الماضية من البطولة القارية.

وكشف يويفا عن قائمة تضم 50 لاعباً عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وفتح التصويت للجماهير في استفتاء من خلال موقعه الإلكتروني، بحيث يختار كل شخص فريقه الأفضل المكون من 11 لاعباً من وجهة نظره على مدار العام.

وجاءت الأسماء كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر (ليفربول)، وهوغو لوريس (توتنهام)، وكايلور نافاس (ريال مدريد)، ويان أوبلاك (أتلتيكو مدريد)، ومارك أندريه تير شتيغين (برشلونة).

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المدافعون

فيرجيل فان دايك (ليفربول)، ورافاييل فاران (ريال مدريد)، وسيرخيو راموس (ريال مدريد)، ومارسيلو (ريال مدريد)، وجون ستونز (مانشستر سيتي)، ودييغو غودين (أتلتيكو مدريد)، وجيورجيو كييليني (يوفنتوس)، وسامويل أومتيتي (برشلونة)، ولوكاس هيرنانديز (أتلتيكو مدريد)، وخوردي آلبا (برشلونة)، وكاليدو كوليبالي (نابولي)، وخوسيه خيمينيز (أتلتيكو مدريد)، وكوستاس مانولاس (روما)، ويوشوا كيميتش (بايرن ميونيخ)، وجيرارد بيكيه (برشلونة).

لاعبو الوسط

لوكا مودريتش (ريال مدريد)، ونغولو كانتي (تشيلسي)، وإيدين هازارد (تشيلسي)، وكيفين دي بروينه (مانشستر سيتي)، وجيمس ميلنر (ليفربول)، وكاسيميرو (ريال مدريد)، وتوني كروس (ريال مدريد)، وإيفان راكيتيتش (برشلونة)، وبول بوغبا (مانشستر يونايتد)، ودافيد سيلفا (مانشستر سيتي)، وميراليم بيانيتش (يوفنتوس)، وساول نيغيز (أتلتيكو مدريد)، وإيسكو (ريال مدريد)، وثوفين توفيان (مرسيليا)، وديميتري باييه (مرسيليا).

المهاجمون

كيليان مبابي نجم باريس سان جرمان، وكريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس، ومحمد صلاح (ليفربول)، وأنتوان غريزمان (أتلتيكو مدريد)، وهاري كاين (توتنهام)، ونيمار دا سيلفا (باريس سان جيرمان)، وروبرت ليفاندوفيسكي (بايرن ميونيخ)، وساديو ماني (ليفربول)، وإيدين دجيكو (روما)، وغاريث بايل (ريال مدريد)، ولويس سواريز (برشلونة)، وباولو ديبالا (يوفنتوس)، وإيدينسون كافاني (باريس سان جيرمان).