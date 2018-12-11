برشلونة يوقع عقوبة تأديبية على ديمبيلي بسبب التأخير

عثمان ديمبيلي

وقع برشلونة غرامة مادية قدرت بحوالي 100 ألف يورو على النجم الشاب عثمان ديمبيلي، وذلك بعد تكرار تأخيره عن التدريبات أكثر من مرة خلال الموسم الحالي بدون مبرر.

وكان الدولي الفرنسي قد تأخر عن موعد التدريبات الأخيرة للبارسا، والخاصة بمباراة الفريق أمام توتنهام هوتسبير ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وبما أنها لم تكن المرة الأولى التي يتأخر فيها ديمبيلي، غضب المدرب إيرنيستو فالفيردي، مما جعله يستبعد الشاب الفرنسي من التدرب رفقة المجموعة، وتكليفه بالتدريب منفرداً.

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هذا عن تدريبات الأحد، أما تدريبات الاثنين فقد وصلها ديمبيلي مبكراً عن الموعد وقبل ساعة من الموعد المقرر، وقضى لحظات شاقة إضافية مما استدعى سخرية زملائه التي قابلها ديمبيلي بالضحكات ولم يعلق.

يذكر أن ديمبيلي كان قد ارتبط بآرسنال، وعلى ذلك خرجت تقارير إعلامية إسبانية وإنجليزية رجحت بأن ديمبيلي أصبح قريباً من الانضمام إلى صفوف الغانرز هذا الشتاء.