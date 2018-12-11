غلام يواجه صلاح بعد تعافيه من الإصابة

فوزي غلام

يترقب المتابعون مواجهة مثيرة تجمع الهداف المصري محمد صلاح والظهير الجزائري فوزي غلام خلال لقاء مصيري سيجمع فريقيهما ليفربول ونابولي من أجل حسم التأهل لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وانضم غلام العائد للملاعب بعد غياب طويل، إلى تشكيلة نابولي بعد أن استدعاه المدرب كارلو أنشيلوتي، وقد يمنحه فرصة المشاركة في خط دفاع الفريق الإيطالي لمحاولة إيقاف خطورة صلاح المنتشي بتسجيل ثلاثية (هاتريك) أمام بورنموث.

وخاض الجزائري أول مباراة مع نابولي منذ أكثر من عام وبالتحديد منذ نوفمبر 2017 بعد تعافيه من إصابة بقطع في الرباط الصليبي بالركبة وذلك بعدما صنع هدفين لزميله آركاديوش ميليك خلال فوز نابولي 4-0 على فروزينوني في الدوري الإيطالي يوم السبت.

ويحتاج أنشيلوتي للقدرات الهجومية لغلام خاصة في إرسال التمريرات العرضية لمحاولة الوصول لشباك ليفربول الذي يملك الآن دفاعاً قوياً بقيادة فيرجيل فان دايك وخلفه الحارس المميز أليسون بيكر، لذلك سيعتمد على الجزائري بنسبة كبيرة في ملعب آنفيلد.

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وسيسعى غلام مع زملائه في الدفاع لإبطال خطورة صلاح الذي يدخل اللقاء في أفضل حالاته سعياً لإنقاذ ليفربول من الخروج المبكر من دوري الأبطال بعد أن كان وصيف البطل ريال مدريد الموسم الماضي.

كما تضم قائمة نابولي النجم الجزائري الآخر آدم أوناس الذي سجل هدفاً رائعاً في اللقاء السابق، وعلى الأرجح سيكون ورقة رابحة قد يدفع بها أنشيلوتي في الشوط الثاني لإرباك دفاع الريدز.

ويتصدر نابولي المجموعة المعقدة برصيد 9 نقاط بفارق نقطة واحدة عن باريس سان جيرمان، الأقرب للتأهل إذا ما فاز على ريد ستار بلغراد الصربي، وبفارق نقطتين عن ليفربول المهدد بالانتقال للدوري الأوروبي.