كاسانو: ميسي لن ينتقل إلى الدوري الإيطالي

ليونيل ميسي

يرى المهاجم المعتزل أنتونيو كاسانو أن نجم برشلونة ليونيل ميسي لا يملك أي إغراءات للانتقال للدوري الإيطالي.

وكان كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس قد دعا في حوارٍ صحفي غريمه ميسي للانضمام إليه في السيري آ.

وقال كاسانو عن هذا الأمر: "ميسي يلعب حالياً في أحد أكبر أندية العالم، لا يوجد أي سبب لتغيير فريقه والانتقال لإيطاليا".

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وأضاف لاعب روما وريال مدريد السابق: "سأكون سعيداً إذا جاء إلى إنتر ميلان، لكن إدارة النادي ستحتاج إلى بيع العديد من اللاعبين من أجل التعاقد معه".

أما عن المقارنة بين مهاجم ميلان غونزالو هيغواين وماورو إيكاردي قال نجم إنتر وميلان السابق: "أرى أن هيغواين هو الأقوى بالكرة".

وقال كاسانو عن وضع يوفنتوس الحالي: "أنا معجب بـ (المدرب ماسيميليانو) آليغري، لديه قدرة رائعة لإدارة مثل هؤلاء اللاعبين، الفارق بين يوفنتوس وبقية الأندية الإيطالية كبير".