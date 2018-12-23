إنييستا يسعى لدخول عالم التدريب

أندريس إنييستا

عاد أندريس إنييستا لمدينة برشلونة بعد نهاية الدوري الياباني لقضاء العطلة مع عائلته، وقد أجرى حواراً مطولاً مع صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية كشف خلاله عن رغبته دخول عالم التدريب.

وبدأ نجم البارسا حديثه مشيداً بالدوري الياباني ومؤكداً أنه بطولة تتطلب مستويات جيدة جداً من اللاعبين، كما أبدى سعادته بانضمام دافيد فيا له في فيسيل كوبي، مشيراً إلى أن وجود سيساعده على التأقلم أكثر مع الحياة هناك سواء داخل أو خارج الملعب، وتمنى أن تساعد أهداف فيا الفريق على تحقيق طموحاته.

وزار إنييستا زملاءه السابقين في تدريبات برشلونة، وقال عن موسم الفريق: "إنه يسير جيداً حالياً، اللاعبون كما هم دائماً، في أفضل المستويات ولديهم الطموح للفوز بكل شيء. نعم التفكير بالفوز بدوري الأبطال أكبر من الدوري الإسباني، بسبب ما حدث في السنوات الأخيرة وكيف كنا قريبين من الفوز، أتمنى أن يصل البارسا للنهائي ويفوز باللقب".

وعن مستقبل البلاوغرانا بعد نهاية الجيل الحالي، قال إنييستا: "سيحدث التغيير لا محالة، كما هو الحال بالنسبة لكل شيء في الحياة، المهم أن يحدث الانتقال بأفضل طريقة ممكنة، لا أحد يعلم القادم، هل سيكون جيداً؟ أفضل أم أسوأ؟ سيكون الوضع مختلفاً لكن ليس من الضرورة أن يكون أسوأ/ ستكون هناك لحظات أخرى ولاعبون آخرون".

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وأوضح صاحب الـ 34 عاماً أن المال لا يصنع فريقاً بطلاً بل اللاعبون بشخصياتهم وتضحياتهم، مطالباً برشلونة بالاعتماد أكثر على أبنائه ومنحهم فرصة المشاركة في الفريق الأول في ظل التنافس الشديد في سوق الانتقالات وعدم قدرة النادي أحياناً على مجاراة الأندية الغنية في أوروبا.

أخيراً، قال إنييستا عن إمكانية عمله كمدرب للبارسا: "لا أحد يعلم ما سيحمله المستقبل، لا أستطيع القول أني لا أود تدريب برشلونة، لكني في نفس الوقت لا أفكر بذلك حالياً، أرى نفسي مدرباً، لكن كل شيء يختلف حين نعتزل كرة القدم، لنرى ما سيحدث".