ملخص مباراة يوفنتوس وروما 1-0 الدوري الإيطالي

كريستيانو رونالدو (يمين) يهنىء ماندجوكيتش بهدفه

حقق يوفنتوس فوزاً صعباً على ضيفه روما وهزمه بهدفٍ دون رد على ملعب آليانز ضمن المرحلة الـ 17 من الدوري الإيطالي.

وجاء هدف الانتصار الثمين عن طريق ماريو ماندجوكيتش برأسية في الدقيقة 35.

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ورفع يوفنتوس رصيده بالتالي إلى 49 نقطة في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد روما عند 24 نقطة في المركز العاشر ليستمر الموسم السيء للمدير الفني يوزيبيو دي فرانشيسكو المهدد بالإقالة.